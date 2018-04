Oroscopo settimanale dal 30 aprile al 6 maggio: la classifica

riete: Amore, siete innamorati? L’intesa con il partner sarà vivacissima e anche incline ad un’allegra complicità. Siete single? Deciderete per una svolta importante. Lavoro: se per la natura del vostro lavoro dovete avere continui contatti con gli altri o addirittura lavorare in gruppo, potreste incontrare non poche difficoltà. Attenti.

Toro: Corteggiati da Venere, stella d’amore, e spinti da Marte ad assumere un atteggiamento altamente seduttivo, sarà impossibile frenarvi nei vostri slanci d’amore. Lavoro: la fortuna c’è, aiutatela aumentando l’impegno nel cercare le occasioni propizie per migliorare ulteriormente la vostra posizione di lavoro.

Avete in mano le carte giuste.

Gemelli: in amore ritagliatevi del tempo da dedicare al partner che, in questo ultimo periodo, forse avete trascurato troppo: potrebbe essere il modo di superare qualche incomprensione. Lavoro: prima di prendere altri impegni, analizzate bene ogni situazione. Mirate a consolidare le posizioni già acquisite, prendendo piena consapevolezza delle vostre potenzialità..

Cancro: amore, la situazione astrale è delicatissima. Si prevedono incomprensioni, difficoltà nella vita a due: la tattica migliore è quella di aspettare circostanze e stelle migliori. Lavoro: questioni pratiche o piccoli problemi finanziari possono creare un momento problematico che richiede una certa cautela, soprattutto se avete un’attività autonoin a.

Leone: con la Luna avversa, avrete la sensazione di dover spostare le montagne. Sul lavoro, sapete fare la vostra parte e oggi lo dovrete dimostrare, anche se a tratti la vostra testa sarà altrove. La vita di coppia sarà un’oasi felice, nonostante rischiate di lasciarvi sedurre da un’avventura.

Per i single, incontri emozionanti.

Vergine: dovrete affrontare qualche imprevisto, riguardo al settore lavoro, con qualche piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare le varie difficoltà. Parliamo di vita privata. Mostratevi comprensivi col partner e coi vostri familiari, e chiarite una volta per tutte una questione in sospeso, forse a carattere finanziario.

Previsioni: sette giorni buoni o cattivi?

Bilancia: settimana molto interessante [VIDEO], sia in termini di successo professionale che in termini di guadagni. Avete dalla vostra parte un cielo particolarmente favorevole, anzi, per certi versi esaltante! Inizio mese di maggiointeressante anche per quanto riguarda l’amore: con il partner di sempre il dialogo non manca, i nuovi incontri sono romantici, promettenti.

Scorpione: vi attende una settimana serena: sarete allegri, spensierati e propositivi. Un party o una cena, nel periodo, con gli amici del cuore, non potrà che farvi bene! Nel lavoro puntate sulla comunicativa e sul vostro innato spirito organizzativo. I sentimenti si rafforzeranno e potrebbe anche succedere che qualche situazione un po’ stiracchiata riprenda vita all’improvviso.

Sagittario: settimana discreta nel complesso. Tirate fuori tutti i sogni dal cassetto e teneteli pronti per essere realizzati. Un giretto in libreria è l’ideale, se state cercando spunti interessanti per il mondo dei vostri affari. E in campo affettivo? Col cuore in gola, riuscite comunque a comporre il numero telefonico e ad accennare il discorso. Se accetta anche l’invito, è fatta.

Capricorno: le stelle vi rendono molto romantici e sensuali in questa settimana; questa vostra caratteristica non faticherà a essere notata da una persona che piace anche a voi e che vi farà capire di essere disposta a passare qualche ora in più in vostra compagnia. Cercate di tenere sotto controllo gli zuccheri, controllando la quantità di dolci e di alcolici. Lavoro, bene la parte centrale della settimana.

Acquario: la Luna vi rende irrequieti e nervosisi. Siate prudenti nel lavoro, se avete un’attività autonoma, perché un particolare importante potrebbe sfuggire alla vostra attenzione. Occhio anche in amore: non cercate il litigio a tutti i costi. Seguite regole di vita sane ed equilibrate, otterrete di sicuro una buona armonia, sia fisica che psichica.

Pesci: e vi sentite affondare lentamente, non disperate! L’oroscopo settimanale dal 30 al 6 maggio è del parere che la corrente negativa non riuscirà ad avere la meglio e in un baleno sarete di nuovo a galla. La colpa è tutta della Luna, ma voi avete armi sufficienti per non soccombere. Non è il caso di prendersela con tutto e tutti, quando niente va come dovrebbe. In campo lavorativo l’umiltà vi conduce sulla strada migliore.