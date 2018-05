“Santi e passioni”: eventi, ospiti e percorsi religiosi a Casoria con “La Via dei Santi”

Eventi, ospiti e percorsi religiosi a Casoria. Al via il prossimo venerdì 25 maggio la seconda edizione della manifestazione “La Via dei Santi” con il nome “Santi e passioni”. Obiettivo del progetto del Casoria City Festival è realizzare eventi religiosi, culturali e musicali che possano attrarre a Casoria un pubblico ampio.

Sono previsti uattro concerti che coinvolgeranno il pubblico giovane e meno giovane e vedranno protagonisti il cantautore napoletano Joe Barbieri nel suggestivo giardino dell’ edificio storico della scuola San Mauro venerdì 25 maggio, il gruppo folk Foja in Piazza Cirillo sabato 26 maggio e i gruppi musicali The Rivati e Kaamak domenica 27 maggio, sempre in Piazza Cirillo

Il percorso religioso spazia invece tra i luoghi che negli anni hanno fatto da cornice all’impegno dei Santi casoriani e che oggi rappresentano la testimonianza più concreta della loro fede e sono motivo di grande vanto per la città.

La Basilica di San Mauro Abate, il Santuario di San Benedetto, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e gli istituti religiosi osserveranno orario di apertura fino alle ore 21 e sarà possibile ammirare i tesori e le opere d’arte custoditi in questi luoghi di culto.

Casoria, città “di Santi e Beati”, è anche città d’arte. Sul territorio è presente il Museo di arte contemporanea CAM che per l’occasione allestirà negli spazi all’interno delle Chiese del centro storico una serie di mostre di arte contemporanea con esposizioni di opere di artisti internazionali durante i tre giorni della kermesse.

“Santi e passioni” vuole essere una opportunità per coinvolgere cittadini e pellegrini e dare loro la possibilità di visitare i luoghi sacri e partecipare ad eventi musicali live.

“Continua il faticoso percorso di trasformare Casoria in città di interesse turistico per la sua naturale vocazione artistico- religiosa ”, spiega il Sindaco Pasquale Fuccio, “ Il completamento di questo percorso ci consentirà, anche grazie all’intercettazione di fondi europei e provinciali, di rilanciare Casoria nella dimensione che merita”.

“La seconda edizione della Via dei Santi, sulla scorta del successo dello scorso anno, vuole essere un momento di rilancio del territorio dal punto di vista turistico- culturale”, dichiara l’Assessore alla cultura e al turismo religioso Fabio Esposito. “Siamo sicuri di poter offrire tre giorni di grandi attrazioni dedicate a cittadini di tutte le età, con una offerta artistica e musicale di elevato spessore e questa manifestazione costituisce una grande opportunità per rafforzare l’identità culturale del territorio ed attrarre pubblico da tutta l’area metropolitana.”

Il Casoria city festival sarà finanziato interamente da fondi regionali.

Direzione artistica: Antonio Manfredi

Direzione di produzione: Pasquale D’Anna

Comunicazione: Gilda Longhi

Pagina Facebook: Casoria city festival