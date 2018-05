DI MAIO: SI RIAPRE IPOTESI GOVERNO LEGA M5S

ROMA – La trattativa è ripartita. Lega e M5s potrebbero riprovarci: dar vita al loro “governo del cambiamento”. Nonostante le schermaglie. “Prendo atto che Matteo Salvini ‘cuor di leone’ non vuole fare l’impeachment e lì ci vuole la maggioranza”, dice Luigi Di Maio durante un comizio a Napoli. Che però riapre subito la porta: “Una maggioranza c’è in Parlamento fatelo partire quel governo ma basta mezzucci. Perchè di governi tecnici, istituzionali, non ne vogliamo. Perchè quelli traseno e sicc e si mettono e chiatte (“nascono senza pretese poi si allargano”, ndr) come diciamo noi. La maggioranza in Parlamento c’è”. “La maggioranza c’è – ribadisce ancora – se si vuole risolvere questa crisi e rassicurare i mercati si faccia partire un governo che ha già un programma chiaro”. E riprende corpo l’ipotesi di un esecutivo Lega-M5s.

Mentre Carlo Cottarelli è faticosamente al lavoro per preparare la lista dei ministri del suo governo, a 86 giorni dal voto del 4 marzo, arriva qundi l’ennesima svolta dal leader politico del M5s.

Quindi, Di Maio cambia strategia anche sul Colle, dopo gli attacchi e la richiesta di impeachment (iniziativa che il leader del Carroccio si è rifiutato di seguire). “Il problema non è neanche il Quirinale – afferma – sbaglia obiettivo chi lo dice. Dobbiamo decidere invece se i governi italiani li devono decidere i cittadini che votano o le agenzie di rating e la Germania”. E a proposito di un eventuale governo Cottarelli, taglia corto: “Cottarelli è andato al Quirinale di nuovo e se ne è tornato, non c’è stato un solo gruppo parlamentare che ha detto che lo sostiene, perché tutti sanno che se fanno partire un altro governo tecnico non prendono zero, ma meno dieci, meno venti”.

“Per tornare al voto – ha aggiunto Di Maio – non serve la bandiera del movimento, ma la bandiera italiana. Perché in quei colori c’è il popolo italiano e la sovranità appartiene al popolo italiano non a quello tedesco”. Questo passaggio del discorso del leader M5s è stato salutato da uno sventolio di bandiere tricolori, presenti in gran numero.

Lo stesso Di Maio ha sventolato dal palco un tricolore che gli è stato passato durante i saluti finali prima di concludere il comizio.

