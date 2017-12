Voleva diventare un grande chef e aprire un giorno un ristorante tutto suo.un incidente nella sera di Santo Stefano ha posto fine alla sua vita. Un’ora prima aveva scritto un sms alla mamma: «Sto partendo da Civitanova, ci sentiamo dopo».

L’ultimo sms “Mamma parto ora”. Lo schianto e il decesso a 21 anni

Era andato a prendere un collega arrivato in treno da Lucera (Foggia). Insieme erano diretti a Saturnia, in Toscana. Volevano fare esperienza, crescere come cuochi. Ma alle 21,50 alle porte di Spoleto, in Umbria, la Mini Cooper su cui viaggiavano lungo la Statale 3 Flaminia ha perso aderenza, ha sbandato, si è adagiata su un fianco e ha invaso l’altra corsia, dove è stata centrata in pieno da una Fiat 500. Un impatto – ha spiegato il Messaggero -terrificante. Per Francesco Tridenti, 21 anni di Sirolo, e Davide Vitale, 20enne pugliese, non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e il 118 hanno impiegato un’ora per liberarli dall’inestricabile ammasso di lamiere in cui sono rimasti intrappolati.

Alla guida c’era Francesco, figlio di noti ristoratori della riviera.

L’incidente

A metà percorso, all’ingresso di Spoleto, poco dopo lo svincolo per Eggi, in un punto maledetto dove la Flaminia si riduce da 4 a 2 corsie all’uscita da una semicurva, la Mini Cooper di Francesco ha sbandato, forse per colpa dell’asfalto viscido, e si è schiantata contro una Fiat 500 su cui viaggiava una coppia di Assisi: illeso il marito, ferita in modo non grave la moglie 48enne (S.C.). Sull’incidente indagano i carabinieri di Spoleto, coordinati dal pm Iacone che ha disposto il sequestro dei veicoli e accertamenti tecnici sui corpi delle vittime. Davide è morto prima ancora di arrivare al Pronto soccorso di Spoleto, mentre Francesco, era in vita quando i vigili del fuoco l’hanno liberato. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Terni, dove ieri i genitori si sono dovuti sottoporre al drammatico rituale del riconoscimento del figlio. Isabella, la mamma, l’aveva salutato un’ultima volta a casa, prima che si mettesse in viaggio. Lui, premuroso, le aveva scritto un messaggio da Civitanova dove era andato a prendere il collega. Un’ora dopo, una telefonata da un numero sconosciuto. Pensava fosse il figlio, invece erano i carabinieri, costretti a comunicarle cose che mai una madre vorrebbe sentirsi dire.