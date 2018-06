Ultim’ora: 500 MIGRANTI DI AQUARIUS CARICATI SU NAVI ITALIANE. “Le condizioni meteo nei prossimi giorni vanno a deteriorarsi per cui non potremo affrontare questo trasporto con tutte le persone a bordo. La soluzione che è stata individuata da Roma è di affidare 500 dei nostri soccorsi alla nave Dattilo della Guardia Costiera e a una nave della marina di cui non sappiamo ancora l’identificativo”. Così Alessandro Porro, a bordo della nave Aquarius, dopo avere confermato che “Valencia è stato indicato come porto sicuro