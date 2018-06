+++ Ultim’ora: ALLARME BOMBA IN UNA BANCA ITALIANA +++

Una telefonata anonima è giunta stamattina, che ha messo in allerta la Banca Popolare di Novara, situata in via Roma, a Melito in provincia di Napoli. Attimi di paura e terrore per tutti i dipendenti e le persone presenti.

I FATTI

Un presunto ordigno sarebbe finito all’interno dell’istituto di credito, generando panico e tensione tra i dipendenti e i clienti. Immediatamente la banca è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti repentinamente i carabinieri che hanno effettuato un’ispezione. Per fortuna non è stato rinvenuto nulla di sospetto e l’allarme è rientrato nel giro di pochi minuti. Grande però è stata la paura: il personale bancario ha temuto il peggio. Avviate le indagini dai militari per risalire all’identità dell’emittente e capire da dove sia partita la chiamata anonima.