+++ Ultim’ora +++ Allarme ospedale, sparatoria in corso, si teme il peggio +++

Allarme in un ospedale di Valhalla, nello Stato di New York, per una sparatoria. Diversi colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi al quarto piano del Westchester Medical Center. Al momento, riportano i media americani, non ci sono notizie su possibili feriti. La struttura è stata posta in “lockdown”, nessuno può entrare o uscire. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine.