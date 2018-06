Ultim’ora APPELLO DELL’ONU A ITALIA E MALTA:”FATE SBARCARE SUBITO I MIGRANTI!”. L’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, fa appello ai “governi coinvolti affinché consentano lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate nel Mediterraneo da sabato a bordo della nave Aquarius. E’ un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le scorte e hanno bisogno rapidamente di aiuto”. Per Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr per il Mediterraneo centrale, “questioni più ampie come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo”.