Ultim’ora, Attacco Kamikaze: oltre 100 morti, tra le vittime anche dei bambini.

Tre miliziani dell’Isis questa mattina hanno attaccato Sweida, nel sud della Siria, e sono stati impiccati dalla folla inferocita davanti all’ospedale della città.

Si tratta della dura risposta alla serie di attentati a un commando di kamikaze che ha preso di mira la città vicina al confine con la Giordania. Negli attacchi terroristici sono morte oltre 100 persone, tra cui donne e un bambini.

Dopo le cinque di questa mattina, tre kamikaze hanno compiuto un massacro in un mercato ortofrutticolo e in una piazza della città. “Tre attentatori con cinture esplosivi hanno preso di mira la città di Sweida; altre esplosioni hanno colpito i villaggi a nord e ad est”, ha affermato Rami Abdel Rahman, a capo dell’Osservatorio con sede in Gran Bretagna.

Fonte: FanPage