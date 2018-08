Ultim’ora. Attentato contro il Presidente. Fatti esplodere 7 doni

Due esplosioni hanno scosso Caracas durante un discorso di Nicolas Maduro sulla Avenida Bolivar. Il presidente è stato oggetto di un attentato ma “è incolume”, riferiscono fonti ufficiali. L’attentato “è stato realizzato con droni carichi di esplosivo” che “hanno causato il ferimento di sette persone”. Effettuati alcuni arresti, mentre arriva una prima rivendicazione da verificare. Maduro accusa: Colombia responsabile dell’agguato.

L’attentato

Al momento delle esplosioni Maduro stava tenendo un discorso in occasione dell’81esimo anniversario della creazione della Guardia nazionale. L’intervento del capo dello Stato era seguito in diretta da radio e tv, ma le trasmissioni sono state improvvisamente interrotte. Le ultime immagini hanno mostrato la fase iniziale dell’emergenza con l’intervento della sicurezza di Maduro e la rottura delle file dei militari. Un piccolo gruppo quasi sconosciuto che si fa chiamare ‘Soldati in T-shirt’ ha rivendicato il fallito attentato contro il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Il gruppo ha scritto in un tweet che voleva colpire il presidente con due droni carichi di esplosivo, ma che i velivoli sono stati abbattuti dai soldati prima che potessero raggiungere il loro obiettivo.