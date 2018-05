+++ULTIM’ORA+++ AUTOBUS IN FIAMME A ROMA, PAURA A VIA DEL TRITONE

Autobus in fiamme in via del Tritone. Risveglio con tanta paura per i romani residenti della zona che hanno visto il veicolo prendere fuoco con una alta e densa coltre di fumo nero salire lungo uno degli edifici del centro.

Come si vede dalla foto di Amedeo Cortese le fiamme si sono propagate su tutto il veicolo coinvolgendo completamente l’abitacolo. Davvero impressionante la quantità di fumo sprigionata dal rogo. Nell’immagine si vedono due vigili del fuoco intenti a estinguere l’incendio.

Paura per gli abitanti della zona per il rogo che ha lambito le finestre – prontamente chiuse per evitare l’ingresso dei fumi – ma non si hanno notizie al momento di danni a persone o cose, fatta eccezione – ovviamente – per il bus distrutto.

Foto: Amedeo Cortese