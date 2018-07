Ultim’ora: BAMBINA DI 1 MESE MUORE DI INFARTO. Tragedia in Italia.

Una tragedia familiare quella che si è consumata in questo inizio settimana nella cittadina napoletana di Pozzuoli. Una bambina nata solo 40 giorni fa è deceduta per arresto cardiaco all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

La notizia

A rendere noto l’accaduto, attraverso un comunicato stampa, è l’Asl Napoli 2 Nord, che ha competenza sulla città flegrea. “Nella giornata di lunedì alle 19.44, accompagnata dai familiari, è giunta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli una bambina di 40 giorni gia’ in arresto cardiaco – si legge nel comunicato -. I sanitari del Pronto Soccorso sono intervenuti immediatamente con le manovre di rianimazione anche con il supporto di tre anestesisti rianimatori e di due pediatri. Le operazioni di soccorso sono durate per oltre un’ora, facendo sperare per un attimo che la bambina potesse superare la crisi. Durante le manovre di rianimazione, tuttavia, si è verificato un nuovo arresto cardiaco estremamente grave a seguito del quale ogni intervento salvavita dei rianimatori si è rivelato inutile”.

Fonte: Fan Page