Ultim’ora. Bimba italiana in vacanza uccisa da una medusa

Una bambina romana di 7 anni è morta mentre era in vacanza nelle Filippine, dopo essere venuta a contatto con una medusa. La piccola, Gaia Trimarchi, era in gita nell’isola di Sabitang Laya con la mamma, di origini filippine.

L’incidente

Stava raccogliendo conchiglie in un tratto di mare quando è stata punta. Ci sono voluti 40 minuti per raggiungere l’ospedale, nell’isola più grande dell’arcipelago. Ma all’arrivo era già morta per una grave reazione allergica.