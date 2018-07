Ultim’ora: BIMBO DI 1 ANNO MUORE, IL PADRE LO AVEVA LASCIATO IN AUTO SOTTO AL SOLE.

Un bambino di appena un anno è morto dopo essere stato lasciato in un’auto sotto il sole per più di otto ore. La vettura era stata parcheggiata dalla madre, la 34enne Emily Bird, di fronte ad un ufficio di Pembroke Pines, in Florida, dove la donna lavora. Il tragico ritrovamento, lo scorso venerdì, verso le 17:00. Le temperature esterne quel giorno hanno raggiunto i 33°. I paramedici arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare il bambino di 17 mesi, Eli, ma nonostante le manovre di rianimazione il bimbo è stato dichiarato morto sul posto. Secondo le ricostruzioni, la a madre venerdì mattina si sarebbe diretta verso il posto di lavoro dimenticandosi il bambino in un seggiolino, scrive l’Orlando Sun-Sentinel.

Lawrence Hashish,

L’avvocato della famiglia, ha dichiarato che la morte del bimbo è stata un tragico incidente. “È una brava madre”, ha detto al giornale. “È votata alla famiglia ed è molto coinvolta in chiesa. In questo momenti ci sono tanti familiari, amici e colleghi che l’ha aiutano a far fronte a quello che è successo”. Il Dipartimento di Polizia di Pembroke che al momento nei confronti della donna non è stata fatta alcuna imputazione. Il sergente Adam Feiner ha rivolto un messaggio alla comunità, invitando sempre a “controllare i veicoli per i propri cari o per gli animali domestici dopo aver parcheggiato”. “Un incidente simile può essere mortale durante i mesi estivi, quando le temperature possono superare i 35° gradi in pochi minuti”. Il bimbo è la 24esima vittima a perdere la vita in una macchina lasciata sotto il sole negli Stati Uniti nel 2018, secondo KidsandCars.org. (Fanpage)