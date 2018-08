Ultim’ora: CIAO FRANKIE. È Morto il Cane Scienziato che scopriva i Tumori con il suo naso

Frankie, il cane-scienziato diventato famoso perché riusciva a diagnosticare i tumori, è morto. L’annuncio arriva dalla The Frankie Foundation che ripercorre la vita del cane e ci ricorda l’importanza di ‘non giudicare un libro dalla copertina”.

La sua storia

“È con grande tristezza che annuncio la morte di Frankie. Ho perso un collega, un co-investigatore, il mio cane da terapia e la mia anima gemella canina” si legge su Facebook. Frankie era uno scienziato involontario che ha permesso ai ricercatori di comprendere come avvicinarsi alla diagnosi del cancro alla tiroide. I video riguardanti l’attività di Frankie ci mostrano come fosse in grado di identificare i campioni provenienti da soggetti malati, e non, con una correttezza dell’88%. Il suo caso era stato presentato anche dalla Endocrine Society, in seguito alla segnalazione dei ricercatori della University of Arkansas for Medical Sciences.

Fonte: FanPage