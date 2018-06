Ultim’ora CONTE:LAVORO AI GIOVANI, BASTA CLANDESTINI E TASSE PIÙ BASSE. ASCOLTEREMO LA GENTE. “Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini”. Questo è quanto dichiarato dal premier Conte nel suo discorso programmatico al Senato. “Avverto forte la responsabilità di questa carica – ha aggiunto il presidente del Consiglio; – il programma di governo e il contratto siglato dalle due forze politiche che sostengono questo governo, sono vincolanti”. “Ringrazio chi ha saputo rinunciare ad ambizioni personali per un progetto comune più ampio”. “La crescente disattenzione verso le istituzioni e la perdita di prestigio devono spingere a tutti a un supplemento di responsabilità che passa attraverso una maggiore apertura alle istanze reali che vengono da chi vive fuori da questi Palazzi. L’autorevolezza del governo e del Parlamento – ha ricordato Conte – non possono basarsi solo sui compiti affidati loro dalla Carta istituzionale ma devono essere conquistati giorno dopo giorno operando con disciplina e onore e mettendo da parte le convenienze” – e ancora aggiunge – “Sono grato a chi rinunciando a legittime ambizione personali ha reso possibile la formazione del governo, e mi fanno sentire ancora più profondamente le responsabilità. Non ho pregresse esperienze politiche, sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad assumere eventuali responsabilità e successivamente ad accettare la responsabilità di governo”. “Cambia il fatto che la prima preoccupazione del governo saranno i diritti sociali, che nel corso degli ultimi anni sono stati progressivamente smantellati con i risultati che conosciamo: milioni di poveri, milioni di disoccupati, milioni di sofferenti”.