Ultim’ora. Cresce ancora il numero delle vittime: siamo a 43 morti

Sale a 43 il numero delle vittime del crollo di Ponte Morandi, a Genova. E’ morto in ospedale, dove era ricoverato in gravissime condizioni, Marian Rosca, il camionista di origini romene che in un primo momento era stato segnalato tra i deceduti. L’uomo in realtà era stato estratto ancora vivo. “Sono la sorella di Marian Rosca. Marian è in ospedale ed è tenuto in vita solo dalle macchine. Il suo collega, Igor, padre di tre figli, purtroppo è morto”, aveva chiarito la sorella due giorni fa. Oggi purtroppo per il camionista si sono spente tutte le speranze.

fonte: Fanpage