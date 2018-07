Ultim’ora: DI MAIO CHOC:”LA VERA MAFIA SONO LE BANCHE…” HA RAGIONE? 👇🏻

“La mafia, prima ancora che un’organizzazione criminale, è un atteggiamento”. E’ quanto dichiara il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio. “Questo atteggiamento – aggiunge – lo vediamo anche in alcune banche, e infatti ci sono sentenze che riconoscono l’usura degli istituti di credito. Ma l’atteggiamento mafioso, a volte, lo vediamo anche in alcuni esponenti e in alcune organizzazioni dello Stato”. Il leader del Movimento 5 stelle ha incontrato l’imprenditore calabrese Nino De Masi, titolare di una ditta che produce macchine agricole e sotto scorta per aver denunciato la ‘ndrangheta nella piana di Gioia Tauro. “De Masi ha firmato accordi con esponenti del governo e delle banche – ha dichiarato Di Maio – e poi le banche se ne sono fregate. E allora c’è qualcosa che non va”. Il ministro del Lavoro ha aggiunto che De Masi è “un imprenditore coraggioso che ha lottato ogni giorno per tenere aperta la sua impresa”.

IL VICEPREMIER

Gli incontri con De Masi non sono finiti. Il vicepremier ha annunciato che presto, con altri esponenti del governo, organizzerà una visita nell’azienda: “Questo è il tipo di imprenditore con cui il governo vuole stare. Questo governo non starà mai con i ‘prenditori’, quelli che hanno campato con i soldi pubblici e poi sono andati via dall’Italia”. E ha concluso: “Se gli imprenditori italiani sono eroi, quelli del Sudsono supereroi”.