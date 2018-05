Ultim’ora: DI MAIO RISPONDE A SALVINI:” O GOVERNO CONTE O SI VOTA A LUGLIO”

La risposta di Luigi Di Maio a Salvini: “Noi siamo stati responsabili e chiamiamo tutti alla responsabilità”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5s, conversando con l’agenzia di stampa Agi a Montecitorio.”Crediamo che il più grande errore sia stato quello di respingere il Governo del cambiamento 48 ore fa. Ora ci sono due strade: o far partire il Governo Conte con una soluzione ragionevole o si va al voto subito” osserva ancora Di Maio, di fatto replicando indirettamente a Salvini che vorrebbe votare in autunno e non a luglio. Intanto, in riferimento ad alcune ricostruzioni apparse sulla stampa, in ambienti vicini al presidente incaricato, Carlo Cottarelli, si fa osservare: “Durante l’attività del presidente del consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la nascita di un governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto – d’intesa con il Presidente della Repubblica – ad attendere gli eventuali sviluppi”.