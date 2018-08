Ultim’ora: DRAMMA IN ITALIA, DUE RAGAZZI MORTI IN AUTOSTRADA. LA DINAMICA DELL’INCIDENTE È TERRIBILE.

Un tragico incidente mortale è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 1 agosto sull’Autostrada A1 all’altezza di Valmontone direzione Nord, verso la diramazione Roma Sud-A24.

L’incidente

Una Citroen C1, per motivi ancora inspiegabili, probabilmente a causa di un guasto, si è fermata al centro della carreggiata, in autostrada e per giunta in un momento di grande traffico, diventando così un ostacolo rischiosissimo per chi sopraggiungeva e un pericolo enorme per i due occupanti, 2 ragazzi, che sono usciti di corsa per mettersi in salvo ma sono stati travolti da un’auto, una Seat Leon, e sono morti sul colpo. I ragazzi erano ventenni. Il conducente della Seat invece in condizioni non gravi ma sotto shock (i corpi dei 2 ragazzi sono rimasti schiacciati tra le due auto per l’impatto, violentissimo), è stato condotto in ospedale dal 118. (Il Quotidiano)