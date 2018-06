Ultim’ora: DRAMMA IN ITALIA, IL FAMOSO CHEF È MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE.

Incidente mortale nella notte, su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Una moto, su cui viaggiavano a bordo lo Chef Alessandro Narducci (di 28 anni) e la sua amica Giulia P. (25 anni) , si è schiantata contro un’auto, una Mercedes classe A. Tragico il bilancio: i due giovani sono morti; il conducente dell’auto, un 30enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L’INCIDENTE

Fatale l’impatto per Alessandro, noto chef del ristorante Acquolina di Roma, e Giulia. Violento lo scontro, tanto che la Mercedes è andata a sbattere contro altri tre veicoli, in sosta sul Lungotevere. Per i rilievi è intervenuta la polizia di Roma Capitale del VII gruppo Appio. Richiesti gli accertamenti su assunzione droghe e alcool per il conducente della macchina. Sono ancora in corso gli approfondimenti per stabilire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi e la rimozione di detriti.