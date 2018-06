Ultim’ora: ESPLOSIONI NELLA METRO DI ROMA, SCATTA L’ALLARME. Sta accadendo in queste ore a Roma. I passeggeri stanno lasciando i vagoni fermi tra le fermate di Bologna e Policlinico in direzione Laurentina attraversando il tunnel a piedi. Allarme in corso alla fermata della metro B Policlinico di Roma. Molti utenti hanno segnalato di aver sentito un’esplosione e sono stati immediatamente attivati i soccorsi di 113,118 e 115. Al momento ci sono passeggeri in metropolitana rimasti sui vagoni senza elettricità ma la situazione – fanno sapere da Metro spa – è sotto controllo. A provocare le tre esplosioni un guasto tecnico causato da materiale elettrico.