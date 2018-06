Ultim’ora. FIGLI DEI MIGRANTI CHIUSI IN GABBIA

E’ caos al confine. Stando a quanto pervenutoci sembrerebbe che i minori, in base alle nuove leggi sui migranti siano stati separati dai genitori. La crudeltà della tolleranza zero non conosce mezze misure. Questo è quanto accade in Usa al confine con il Messico e chissà che non sia ciò che accadrà a breve anche qui da noi.

LE LACRIME DEI BAMBINI

“Abbiamo un’orchestra qui”. Questo il commento deglia genti. Nel materiale entrato in possesso dell’organizzazione no profit ProPublica e pubblicato su Youtube si sentono le grida e i pianti dei bambini messicani separati dai genitori nel tentativo di superare la frontiera texana.