ULTIM’ORA: FRANCO BATTIATO E’ GRAVEMENTE MALATO

Franco Battiato è l’unico a essere stato in grado di esplorare in musica e poesia l’anima e la mente umana.

L’artista e poeta Franco Battiato, 73 anni, è affetto da morbo di Alzheimer. A dare la terribile malattia che sembra avere colpito l’eccelsa mente catanese, il cantante bolognese Roberto Ferri in un post su Facebook. “L’Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più” è stata interpretata da qualcuno come estremo saluto a preannunciare la dipartita. In realtà l’ode andrebbe a sintetizzare la terribile malattia tenuta segreta agli “abbattiati”.

Nei giorni scorsi Liberoquotidiano aveva tentato di fare luce sulle cause della lunga assenza dalla scena. Per ben 8 mesi Franco Battiato è rimasto lontano dal palco destando preoccupazioni. Si era parlato di una seconda caduta nella propria abitazione a Milo dopo quella avvenuta al Teatro Petruzzelli ma non sono arrivate né conferme né smentite. Oggi, la drammatica rivelazione di Roberto Ferri lacera di dolore quanti hanno seguito, amato e venerato la genialità artistica, compositiva e poetica del cantautore catanese.

Fonte: Caffeina