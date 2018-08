+++ ULTIM’ORA GENOVA +++

VOCI SOTTO LE MACERIE. Si spera di poter salvare alcune persone, unità cinofile in azione.

Cifre che potrebbero «crescere sensibilmente» ha dichiarato il governatore della Liguria Giovanni Toti. Almeno una decina di persone infatti, riferiscono le forze dell’ordine e i soccorsi in azione sul luogo, sarebbero disperse sotto le macerie. I soccorritori, scrive il Secolo XIX, riferiscono di lamenti provenienti da sotto le macerie. I feriti confermati restano invece 13, di cui 9 in gravi condizioni. Angelo Borrelli, numero uno della Protezione Civile, ha precisato che il crollo non ha coinvolto case ma solamente due capannoni industriali, verosimilmente vuoti. Il bilancio dei veicoli è invece di 30-35 automobili e 2 mezzi pesanti, caduti da un’altezza di circa 45 metri e poi colpiti dalle porzioni crollate del ponte.

Sfollate le abitazioni

Non si può escludere «il rischio che altre parti del ponte possano crollare, per questo motivo abbiamo sfollato le persone da tutti gli edifici circostanti». Lo ha riferito uno dei soccorritori al lavoro nei pressi del ponte crollato. La parte difficile – «Ancora non si è cominciato a scavare, le operazioni di recupero hanno riguardato finora solo la parte degli occupanti delle macchine non schiacciate dalle macerie. Adesso comincia la parte probabilmente più difficile, si sta valutando di fare dei presidi per cominciare a scavare. Una decina di unità cinofile sono già impegnate nella ricerca». Lo riferiscono i soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero di superstiti e feriti sul luogo del crollo del ponte a Genova.