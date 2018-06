Ultim’ora: GRAVISSIMO LUTTO A NAPOLI: È MORTO IL GRANDE DJ.

Gravissimo lutto la città di Napoli: Alfonso Russo non c’è più.

Animatore di tante feste e delle indimenticabili notti partenopee, Alfonso ci lascia a solo 58 anni.

Amante della Musica, Dj raffinato scelto per le feste e gli avvenimenti più importanti della città.

Uomo di grande cultura e di straordinaria simpatia, Alfonso lascia un vuoto incolmabile per i tantissimi amici e per la sua famiglia.

La notizia è stata data sui social e in pochi minuti si è diffusa in tutta la città.

Quella Napoli che tanto amava e che ha fatto ballare per anni.

Alla famiglia e a tutti i suoi amici il commosso cordoglio di Retenews24.