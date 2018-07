Ultim’ora. Grotta Thailandia, Capo soccorritori: «Buone notizie, tra poche ore…»

Sono riprese le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Alle operazioni di oggi parteciperanno gli stessi sub che hanno lavorato ieri. Intanto stanno bene i quattro ragazzi thailandesi che sono riusciti a uscire ieri dalla grotta Tham Luang. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Anupong Paochinda.

La situazione

Il livello dell’acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso. Lo ha appena dichiarato in conferenza stampa il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi. I primi ragazzi a uscire oggi dalla grotta Tham Luang saranno “i più pronti”. “Speriamo di avere buone notizie tra poche ore” ha detto Narongsak Osatanakorn confermando che il recupero degli otto ragazzi ancora intrappolati con il loro allenatore è in corso da circa quattro ore.