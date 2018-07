Ultim’ora: IL BAMBINO SCOMPARSO È MORTO. IL CORPICINO È STATO RITROVATO POCO FA.

Dopo ore di ricerche frenetiche la tragica notizia: il bimbo di tre anni scomparso in tarda mattinata è stato trovato privo di vita nel canale, nel comune di Rosà da un dipendente del consorzio Brenta.

IL CASO

Come si predeva e come le stesse forze dell’ordine avevano timore, il bambino molto probabilmente sarebbe scivolato nel canale. Ora è da vagliare secondo gli inquirenti se la madre sia da intendersi colpevole oppure no.