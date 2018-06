Ultim’ora IL GOVERNO È UFFICIALMENTE IN CARICA, I MINISTRI HANNO GIURATO

Il governo M5s-Lega ha giurato: è ufficialmente in carica.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri del suo esecutivo hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel Salone delle feste del Quirinale. Il nuovo governo è così ufficialmente in carica.

Intanto domani, alla manifestazione del M5s alla Bocca della Verità ci saranno tutti i ministri del M5s. Ad annunciarlo è lo stesso capo politico del Movimento Luigi Di Maio pubblicando una foto con i ministri pentastellati. “Ci vediamo domani alle 19 a Roma in piazza della Bocca della verita’ per festeggiare tutti insieme!”, scrive Di Maio.