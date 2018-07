+++ Ultim’ora: INCIDENTE GRAVISSIMO. 16 enne lotta fra la vita e la morte +++

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la Strada statale 554 in Sardegna. Il violento scontro che ha coinvolto almeno cinque autovetture è avvenuto alle cinque del mattino fra via Marconi e la statale 554. Sei le persone rimaste ferite, due sarebbero in condizioni gravissime. Tra questi ci sarebbe un ragazzo di 16 anni ricoverato in condizioni disperate al Policlinico. L’altro ferito grave è al Brotzu. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere delle auto, oltre a varie ambulanze, alla polizia stradale e ai carabinieri.

Tra le auto coinvolte una Fiat Panda, un Taxi Mercedes, una Citroen Berlingo, una Peugeot 206 e una Lancia Y. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita: Panda e Mercedes si sarebbero scontrate all’incrocio e il taxi sarebbe poi finito nella corsia opposta, contro le altre vetture ferme al semaforo.

Fonte: FanPage