Ultim’ora. Inferno sull’A1, scontro fra 3 tir: inutile l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ stato riaperto il tratto di autostrada A1 fra Caianello e San Vittore in direzione Napoli. Era stato chiuso questa mattina dopo le 8:00, a seguito di un terribile scontro fra tre tir, durante il quale due mezzi pesanti avevano preso fuoco, provocando la morte di un autista.

I soccorsi

Per ore l’autostrada è rimasta chiusa, per permettere ai soccorsi e ai vigili del fuoco di intervenire, e nel contempo. di ripulire la carreggiata dai detriti. Lunghissime code creatisi durante le operazioni, e anche in questo momento si segnalano dei forti rallentamenti, anche perché le corsie per senso di marcia sono state ridotte a due. Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto, con i tre mezzi che si sono scontrati forse per un colpo di sonno, forse per una manovra sbagliata, o magari, per un guasto tecnico. Gli altri due autisti coinvolti nell’incidente hanno riportato solo delle lievi ferite