Ultim’ora Italia: BAMBINO DI 3 ANNI TRAVOLTO DA AUTO IN CORSA. LO STRAZIO DEI GENITORI.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali accanto ai suoi genitori, quando è stato travolto da un’auto che non si è fermata a dare precedenza al gruppo di pedoni. E’ accaduto a Rimini, in via Tiberio, e ad avere la peggio è stato un bambino di appena tre anni, trasportato in codice rosso nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 11; sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 oltre agli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Le responsabilità dell’automobilista sarebbero evidenti, anche se resta da capire come mai non si sia fermato prima delle strisce pedonali. Il bambino è stato trasportato in elicottero, in codice di massima gravità, all’ospedale di Cesena: le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma fortunatamente non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Fonte: Fanpage