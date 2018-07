Ultim’ora Italia: CROLLA BALCONE, COPPIA DI FIDANZATI PRECIPITA NEL VUOTO. È UNA TRAGEDIA.

Muore Marco Paglialunga, a soli 37 anni, dopo una caduta che gli è costata la vita.

Il fatto

Marco era con la fidanzata su un balcone a Tarquinia lido durante una festa in una struttura di via degli Argonauti, quando la soglia di marmo sotto i loro piedi si è staccata, facendoli precipitare nel vuoto. I due hanno fatto un volo di quattro metri e sono caduti sulla strada. Sul posto è intervenuto il 118 che li ha trasportati in ospedale Roma. Il ragazzo è deceduto questa mattina all’ospedale Gemelli, dopo essere stato soccorso con l’eliambulanza in gravissime condizioni. La fidanzata ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e il Nucleo radiomobile della compagnia di Tuscania per gli accertamenti.

Fonte: FanPage