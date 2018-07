Ultim’ora: LA STAR DELLA TV E DELLA MODA MONDIALE È STATA TROVATA MORTA POCO FA.

E’ morta a 49 anni Annabella Neilson, un’ex modella e star della tv britannica, diventata famosa per essere amica e musa di Alexander McQueen. Si trovava nella casa di Chelsea a Londra e il suo corpo è stato trovato senza vita dalla polizia locale, che ha definito le cause del decesso ancora poco chiare, non escludendo l’ipotesi dell’omicidio. Oggi lascia un vuoto nel mondo della moda, dopo aver avuto una vita decisamente tormentata.