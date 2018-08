Ultim’ora. La terra torna a tremare: forte scossa scuote il Nord Italia

Un terremoto di magnitudo 3.0 si è verificato alle 03:21:47 con epicentro a 3 chilometri a nordovest di Elva in provincia di Cuneo nelle valli Valli Grana e Maira. Il sisma si è verificato a una profondità di 22 chilometri.

I Comuni più vicini all’epicentro sono Elva, Casteldelfino e e Bellino. L’epicentro è stato individuato nelle coordinate geografiche 44.56, 7.07. La profondità della scossa è stata di 22 km. Non si segnalano danni alle persone e alle cose.

La scossa

Fortunatamente di entità medio bassa, è stata avvertita in una vasta area della provincia di Cuneo. I comuni coinvolti dal terremoto, in un raggio di 20 Km dalla scossa sono: Elva, Casteldelfino, Bellino, Pontechianale, Stroppo, Prazzo, Sampeyre, Acceglio, Macra, Marmora, Canosio, Celle di Macra, Oncino, Frassino, San Damiano Macra, Crissolo, Ostana e Cartignano. Gli abitanti della zona, secondo i dati Istat si contano in circa 3400. La provincia coinvolta è Cuneo. L’unica regione interessata è il Piemonte.