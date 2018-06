Ultim’ora LO CHEF FAMOSO IN TUTTO IL MONDO SI È UCCISO POCO FA. È TERRIBILE. “È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega Anthony Bourdain”, ha affermato la catena televisiva in un comunicato. Sembrerebbe infatti che lo chef. di fama internazionale, Anthony Bourdain, si è suicidato. Lo riferisce la Cnn, per cui lavorava. Aveva 61 anni. Era legato sentimentalmente ad Asia Argento. A trovarlo morto nella sua camera d’albergo questa mattina è stato il suo amico Eric Ripert, uno chef francese. “Il suo amore per le grandi avventure, nuovi amici buon cibo e vino e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la figlia e la famiglia in questo momento incredibilmente difficile”, conclude la nota di Cnn.