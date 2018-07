+++ Ultim’ora: LUTTO NEL CALCIO, IL PORTIERE È MORTO POCO FA. ERA IN VACANZA +++

Un’intera comunità si sta stringendo in queste ore intorno alla famiglia di un ragazzo che sognava di diventare calciatore professionista e la cui vita è stata stroncata tragicamente, ad appena 17 anni, durante una vacanza a Malta. Il giovane Fabio Soto, proveniente dalla Galizia e militante nelle giovanili del Coruxo (club di Segunda Division B, la terza serie professionistica spagnola), è stato infatti trovato cadavere dopo essere precipitato in mare da un burrone in località Delimara.

La notizia

A dare la notizia della tragica morte di Fabio è stato lo stesso club in cui il ragazzo giocava: «È morto mentre si trovava in vacanza con alcuni amici, precipitando da un burrone e finendo direttamente in mare. L’incidente è avvenuto alle 19.20 di martedì, ma le ricerche si sono interrotte con la notte e sono state riprese solo al mattino seguente, quando è stato ritrovato il corpo». La notizia è stata confermata anche da alcuni media nazionali spagnoli.