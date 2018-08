Ultim’ora. LUTTO nel mondo della MUSICA: MUORE SIMBOLO della canzone D’AUTORE

Lutto nel mondo della musica italiana: dopo una lunga malattia, s’è spento all’età di 68 anni Claudio Lolli, uno dei simboli della canzone d’autore italiana. Cantautore, poeta e scrittore, nell’arco di una trentina d’anni, Lolli ha saputo trattare svariati temi, dalla politica all’amicizia, dalla desolazione alle crisi sociali e culturali creando un culto più o meno sotterraneo di appassionati e fan che lo hanno seguito con devozione. Dopo anni di silenzio, alla soglia dei settant’anni, ha vinto nel 2017 la Targa Tenco nella categoria «Miglior disco dell’anno in assoluto» con l’album “Il grande freddo”, oggetto di un crowdfunding lanciato via web.

Chi era Lolli

Nato a Bologna nel 1950, Lolli era fra i cantautori italiani più impegnati, non solo politicamente: in una trentina d’anni, ha inciso una ventina di album, trattando temi come l’amicizia (Michel), le difficoltà (Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita), problematiche sociali e culturali (Ho visto anche degli zingari felici). Dagli anni Ottanta aveva insegnato in una scuola superiore. L’anno scorso aveva vinto il premio Tenco.