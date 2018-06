Ultim’ora: MERCATI IN ANSIA PER GOVERNO, LO SPREAD SCHIZZA DI NUOVO…

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi riparte nel segno della tensione: dopo le primissime battute in calo a 230 punti base, con il rendimento dei decennali italiani al 2,7%, il differenziale di rendimento è tornato a salire a 245 punti nel giorno in cui il premier Conte chiede la fiducia alla Camera per il nuovo esecutivo. E i Btp a dieci anni tornano a rendere più del 2,9%.

Ieri, durante il discorso di Conte al Senato, non sono emersi segnali di volersi discostare dal programma sancito dal contratto tra Lega e M5s, che preoccupa gli investitori per la possibile rottura della disciplina di bilancio che i vincoli europei e l’alto debito suggeriscono al nostro Paese. Ragione per cui, annota Bloomberg, i titoli di Stato italiani sono scesi e il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi è salito rispetto ai livelli della mattina. Secondo i calcoli di Carlo Cottarelli, il programma di spesa e tagli alle imposte rischia di costare 126 miliardi.

A Milano, Piazza Affari apre in cauto rialzo con un +0,3% del Ftse Mib. Ma la fase positiva dura poco e, complici i ribassi bancari, il listino gira in rosso dell’1,1%. Positive le altre Piazze europee: Londra sale dello 0,25%, Parigi dello 0,2% e Francoforte dello 0,19%.