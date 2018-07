+++ Ultim’ora: MINISTRO GRILLO AGGREDITA A NAPOLI. INTERVIENE LA SCORTA +++

Tentativo di aggressione ai danni del ministro della Salute ed esponente del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo a Napoli. L’individuo è stato bloccato subito. Si tratta di un 65enne, era in evidente stato agitazione, aveva una busta di carta e un giornale, voleva consegnare al ministro una denuncia presentata ai carabinieri giorni fa per una presunta visita negata per l’indisponibilità dei medici. Ha urlato di voler denunciare un episodio accaduto nei giorni scorsi al Policlinico universitario di Napoli, affermando che in occasione di una visita del presidente della Regione Vincenzo De Luca erano state sospese le attività mediche.

“Non basta oggi dire che ci sono persone dispiaciute. È una cosa che non doveva accadere. Ci sono vari gradi di responsabilità e noi li accerteremo tutti e agiremo di conseguenza”.

Fonte: FanPage