Ultim’ora. MUORE INTRAPPOLATO NELLA MANSARDA IN FIAMME

E’ accaduto nella notte a Roma. Un 36enne sarebbe morto nel disperato tentativo di cercare di uscire da quella che era la sua camera divenuta poi invece la sua carnefice.

IN TRAPPOLA NELL’APPARTAMENTO

Le fiamme sono divampate nei locali per cause ancora in corso di accertamento. Quattro squadre dei vigili del fuoco di Roma sono giunte sul posto con un’autobotte e un’autoscala. L’appartamento √® stato dichiarato inagibile. Il 36enne deceduto sarebbe un indiano.