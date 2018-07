Ultim’ora: NADIA TOFFA, ARRIVA LA NOTIZIA SULLE SUE CONDIZIONI.

Ha compiuto 39 anni lo scorso 10 giugno Nadia Toffa, da allora sta centellinando le sue apparizioni social. Poche ore fa, però, un aggiornamento sui feed ce la mostra sorridente sulla Poltrona gigante in Mosaico della Fondazione Bisazza: “Divertirsi con poco!”, scrive la giornalista e conduttrice de “Le Iene” che poi risponde a un follower: “Sto meglio, molto meglio!”. Su instagram è un fiume di commenti e like.

I messaggi

Paladina delle verità scomode e dalla grande passione per lottare contro le ingiustizie sociali, il coraggio più grande lo sta tirando fuori per la sua lotta contro il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso dicembre: “Sono stati momenti tutti molto duri, però io non mollo perché la parola mollare nel mio vocabolario semplicemente non esiste”. E sui social network vederla così sorridente, mentre siede sulla poltrona gigante, è una gioia per tanti.