Ultim’ora: NAVE MIGRANTI BLOCCATA IN MARE. LA FRANCIA:”VADANO IN ITALIA!” SALVINI:”TENETEVELI VOI!”

“Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci”. Lo ha affermato Axel Steier, rappresentante dell’Ong Lifeline che noleggia la nave da giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. “Se non abbiamo risposta – ha detto Steier – lasceremo Malta per andare verso il nord. Spagna o Francia”. Ma Parigi frena subito: “Tecnicamente, praticamente, è all’Italia che spetta ricevere la nave”, dice il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Replica Salvini: “Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave”

“Spetta all’Italia farsi carico della Lifeline”

Nel dibattito sulla nave carica di migranti è intervenuto anche il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ha affermato che spetta “all’Italia” farsi carico della Lifeline. “La Francia ricorda il diritto internazionale: quando c’è una nave e si fa un salvataggio in mare, è il caso dei passeggeri della Lifeline, li si sbarca al porto più vicino, è Malta o l’Italia”, ha dichiarato su France 2. “Tecnicamente, praticamente, è all’Italia che spetta ricevere la nave”, ha insistito. “Questo non a tutti va bene, è il diritto internazionale, non siamo qui per sostituire il diritto con la legge della giungla “, ha concluso.

Ritornato poi dalla Libia in Italia, Salvini è tornato a parlare della nave Lifeline criticando la Francia.”Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuori legge che va sequestrata”. “Mi stupisce la cattiveria dei francesi, sarebbe un bel gesto l’apertura del porto di Marsiglia a questa nave che non si vede perché deve arrivare in Italia visto che non ha nulla a che vedere con il nostro paese”, ha spiegato.

Fonte: Tgcom