Ultim’ora: NIENTE CARCERE PER IL PRETE PORCO CHE HA STUPRATO UNA BAMBINA.

Ultim’ora: NIENTE CARCERE PER IL PRETE PORCO CHE STUPRATO BAMBINA.

Non andrà in carcere don Paolo Glaentzer, il parroco che ha rischiato il linciaggio dopo essere stato sorpreso in auto con una bambina di 11 anni, trovata “coi pantaloni abbassati”. Il sacerdote resta agli arresti domiciliari. La decisione è del giudice per le indagini preliminari di Prato ha sciolto la riserva sulla misura cautelare da applicare. Il magistrato ha respinto la richiesta della procura che chiedeva il carcere, accogliendo la tesi della difesa per i domiciliari.

L’udienza

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, il prete avrebbe risposto a tutte le domande del giudice e del pm e avrebbe ammesso di essersi appartato con la bambina e che non era la prima volta che accadeva.

Fonte: FanPage