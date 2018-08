+++ Ultim’ora +++ PANICO durante il CONCERTO: CROLLA il PONTILE. Si teme il peggio

E’ di circa 300 feriti, alcuni gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto a Vigo, in Spagna, durante il concerto del rapper Rels B. L’esibizione sul pontile del lungomare della città galiziana ha rischiato di trasformarsi in tragedia, dopo che il cantante ha invitato il pubblico a saltare. La struttura ha ceduto e gli spettatori sono caduti in mare. La polizia, intervenuta anche con dei sub, ha escluso che ci siano vittime.

L’Incidente

La passerella ha ceduto durante lo show rap notturno in programma nel festival O Marisquiño, scatenando una ressa. I feriti hanno riportato fratture e contusioni. Come riportano i media locali il sindaco di Vigo, Abel Caballero ha annunciato l’apertura di un’indagine per stabilire le cause del crollo, se le condizioni del pontile o l’eccessivo affollamento.