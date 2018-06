Ultim’ora: PANICO NEI PRESSI DEL VATICANO, LE FIAMME SPAVENTANO TUTTI.

Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, in piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. Sul posto, nel quartiere Aurelio, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. I pompieri stanno spegnendo le fiamme che hanno completamente avvolto il bus, mentre l’intensa coltre di fumo ha causato non pochi disagi nella zona. Al momento non si segnalano persone coinvolte.