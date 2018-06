Ultim’ora: PANICO SU UNA SPIAGGIA ITALIANA, LE URLA DEI BAGNANTI.È UNA TRAGEDIA

E’ morto mentre nuotava in mare a Rimini. Protagonista della vicenda un bagnante 61enne soccorso – invano – all’altezza della zona 127 di Rivazzurra. A quanto si è appreso, intorno alle 11.30, l’uomo è stato notato dal bagnino di salvataggio mentre annaspava in acqua. Portato a riva, sono partite le manovre di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza e un’auto medicalizzata. La causa del decesso è sindrome da sommersione.

Al bagno 127, oltre ai sanitari gli uomini della Capitaneria di Porto per i rilievi del caso.

Fonte Ansa