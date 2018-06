+++Ultim’ora: Panico sul Volo Roma Chicago+++ Aereo di linea allarme bomba

Paura sul volo Roma-Chicago: trovati appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda

SHANNON – Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per «potenziali motivi di sicurezza». Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni del velivolo. Lo riporta la Cnbc. «Ulteriori controlli saranno eseguiti su tutti i passeggeri e i bagagli», precisa United.

L’aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per “potenziali motivi di sicurezza”.

Lo riporta la Cnbc. “Ulteriori controlli saranno eseguiti su tutti i passeggeri e i bagagli”, precisa United.

Riporta il sito del Clare Champion: “Sullo specchio di un bagno scritte anti america

Fonte: messaggero/repubblica