+++ Ultim’ora: PUGNO DURO DI SALVINI SUI MIGRANTI, CAMBIA TUTTO. +++

Una circolare per chiedere maggiore velocità nella valutazione delle richieste di asilo politico, ma anche per imprimere una svolta netta nella concessione dei permessi per motivi umanitari. È questa l’ultima mossa di Matteo Salvini sul fronte dell’accoglienza dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Nella circolare, inviata a prefetti e presidenti delle commissioni e sezioni territoriali che si occupano del riconoscimento delle forme di protezione internazionale, si considera come il numero di persone che abbiano fatto richiesta di protezione lo scorso anno sia stato superiore alle 130mila unità, finanche superiore a quello dei migranti effettivamente sbarcati: al momento, dunque, le domande da esaminare sono oltre 137mila.

«Il rifugiato è colui che è riconosciuto, in base ai requisiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1951,“nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. C’è poi il beneficiario di protezione sussidiaria, cioè colui che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, necessita di una forma di protezione internazionale perché in caso di rimpatrio sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenza generalizzata o per situazioni di violazioni massicce dei diritti umani. Infine si riconosce la protezione umanitaria, a colui che, pur non rientrando nelle categorie sopra elencate di rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria, viene reputato come soggetto a rischio per gravi motivi di carattere umanitario».