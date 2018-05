++++ULTIM’ORA+++ Renzi: ” Il candidato premier del Pd sarà Gentiloni”

“Tendenzialmente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirarlo per la giacchetta”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di martedì, indicando in Gentiloni il possibile candidato premier qualora si andasse a elezioni in tempi brevi. “Io ho giocato con immagini demagogiche? Lo respingo con forza. Io viaggiavo con la scorta, con l’aereo di Stato e mi hanno massacrato” ha aggiunto Renzi. Lanotizia è riportata dall’Agi. Il 19 maggio si sceglierà il segretario e il Partito Democratico cercherà di organizzarsi per le prossime elezioni nazionali. (foto la fiera dell’est)